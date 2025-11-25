Ile Maurice: Une jeune collégienne a le pied écrasé après une chute d'un autobus

Lundi, le 17 novembre, une collégienne de 13 ans, étudiante au Friendship Collège Girl, a été victime d'un accident, à proximité de Super U de Goodlands. Selon le rapport de la police, la mère de la victime, qui habite Cottage, a contacté les autorités, peu après l'incident, pour signaler la situation.

La mère de l'adolescente a déclaré que blessée au pied gauche, sa fille a été transportée à la Medi-Clinic de Goodlands mais après les premiers soins, elle a dû être transférée à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSRN). La mère dévastée par cet accident ne sait plus quoi faire.

Elle a aussi fait ressortir que le chauffeur de bus n'a pas attendu que sa fille soit descendue du véhicule et a brusquement démarré, lui faisant perdre l'équilibre et chuter. Son pied gauche a été écrasé par la roue avant gauche du véhicule.

Selon nos informations, la sante de sa fille est considérée stable. Malgré cela, la maman dit ignorer quand sa fille pourra marcher à nouveau. «C'est la même chose quand une personne entre dans un bus. Elle n'a même pas le temps de s'assoir que le bus démarre.»Les autorités policières enquêtent afin de connaître avec précision les détails de cet accident. Les proches de la victime attendent davantage d'informations de l'enquête. La police de Goodlands n'a toujours pas pu recueillir le témoignage de la victime.