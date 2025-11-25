Ile Maurice: La MCB renforce son ancrage africain

La MCB poursuit son positionnement sur le financement du commerce et de l'agro-industrie en Afrique en accordant un financement stratégique à Invictus Investment Company, un opérateur de l'agroalimentaire coté à Abu Dhabi (ADX : INVICTUS). L'opération, annoncée le 20 novembre, prend la forme d'un financement d'acquisition combiné à une facilité de crédit renouvelable, offrant à Invictus une marge de manoeuvre accrue pour accélérer son expansion sur le continent.

Ce financement marque une nouvelle étape dans la relation entre la banque mauricienne et la multinationale, déjà engagées dans plusieurs opérations facilitant les flux commerciaux et logistiques entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour l'établissement bancaire mauricien, il s'agit d'un accord à forte portée stratégique : l'institution cherche depuis plusieurs années à consolider son rôle de banque pivot dans les chaînes de valeur agroalimentaires africaines, un secteur crucial dans un contexte de vulnérabilités liées à la sécurité alimentaire mondiale.

Selon les informations communiquées, cette ligne de financement permettra à Invictus Investment de renforcer son fonds de roulement, tout en soutenant sa progression dans des segments clés comme la transformation agroalimentaire, la logistique et la distribution. Le groupe ambitionne également de consolider un portefeuille d'actifs dans l'alimentaire et les biens de grande consommation, destinés aux marchés locaux et régionaux.

Amir Daoud Abdellatif, Chief Executive Officer (CEO) d'Invictus Investment, estime que l'accord reflète la confiance des partenaires financiers dans les performances et la trajectoire du groupe. Il souligne que cette opération renforce la capacité d'Invictus à optimiser son capital, pénétrer de nouveaux marchés et structurer un modèle intégré contribuant à la sécurité alimentaire au MoyenOrient et en Afrique.

Pour la MCB, ce financement comporte également un enjeu d'influence. Le CEO, Thierry Hebraud, rappelle que la banque vise à accompagner durablement les multinationales opérant en Afrique, en leur proposant des solutions financières sophistiquées capables de soutenir leurs écosystèmes. Il y voit un levier pour renforcer les chaînes de valeur régionales tout en contribuant à des objectifs de durabilité économique et sociale.