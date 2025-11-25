Madagascar: Parcs nationaux - L'application du doublement des prix d'entrée, reportée en novembre 2026

Madagascar National Parks (MNP) a annoncé que de nouveaux tarifs, passant du simple au double, seraient appliqués aux visiteurs des parcs nationaux et des réserves naturelles sous sa gérance, à compter du 1er janvier 2025.

À la demande des tours opérateurs et des agences de voyages, l'application de ce doublement des prix d'entrée sera reportée en novembre 2026, a-t-on appris d'une source auprès de MNP. Ces professionnels du tourisme pourront ainsi mieux préparer les voyages de leurs clients pour l'année prochaine. Les tarifs varient ainsi suivant les nationalités des visiteurs ainsi que les parcs à visiter. À titre d'illustration, les clients internationaux doivent payer entre 45 000 ariary et 130 000 ariary par jour et par personne.

L'accès aux parcs qualifiés d'exceptionnels comme Isalo et Ankarana coûtera 130 000 ariary tandis que la visite des 6 réserves de biosphères de Madagascar désignés par l'UNESCO dans son réseau mondial à travers le programme sur l'Homme et la Biosphère ainsi que le parc marin Nosy Hara est autorisée moyennant le paiement de 110 000 ariary par jour par personne. En revanche, un nouveau tarif de l'ordre de 90 000 ariary sera appliqué pour tous ceux qui veulent se rendre dans les parcs évasions. On peut citer, entre autres, les parcs d'Andringitra, d'Analamazaotra Mantadia et de Masoala. Quant aux parcs aventures comme Mikea, Baie de Baly, Sainte Marie et Ambohitantely, le nouveau prix d'entrée sera de 45 000 ariary par jour par personne. Les tarifs enfant de moins de 6 ans varient entre 25 000 ariary et 50 000 ariary par jour et par personne.

Destinations les plus prisées

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toujours pour les visiteurs étrangers, les activités complémentaires telles que le « birdwatching », les visites nocturnes et l'accès aux piscines naturelles, coûteront 50 000 ariary par personne. Pour les résidents étrangers, les nouveaux droits d'entrée aux parcs nationaux varient entre 25 000 et 70 000 ariary par jour et par personne selon les parcs à visiter. Les tarifs enfant sont également fixés entre 15 000 et 25 000 ariary. Les tarifs les plus chers pour les étrangers sont l'accès aux parcs d'Isalo et d'Ankarana. Mais ce sont les destinations les plus prisées par les touristes internationaux à Madagascar.S'agissant des touristes nationaux, les prix d'entrée dans les parcs gérés par Madagascar National Parks varient entre 5 000 et 15 000 ariary par jour et par personne.

Il convient de rappeler que des études ont été menées par des experts dans ce domaine pour parvenir à l'application de ces nouveaux droits d'entrée dans les parcs nationaux. Cette mesure prise par l'État ne devrait pas constituer une contrainte à l'arrivée des touristes internationaux pour découvrir la biodiversité exceptionnelle de la Grande île étant donné que ces tarifs d'entrée sont encore les moins chers comparés aux droits appliqués par d'autres pays, a-t-on indiqué. À titre d'illustration, l'accès au parc national des Volcans au Rwanda permettant d'observer un gorille de montagne coûte 1 500 USD par jour.

Selon Madagascar National Parks, la révision à la hausse de ces tarifs d'entrée a pour objectif d'assurer la pérennité financière pour toutes les actions de conservation tout en améliorant les infrastructures et les activités de sécurité au sein des parcs. En outre, une part de ces droits de visite aux parcs nationaux est versée aux communautés locales de base en vue de soutenir le développement local tout en les conscientisant à réduire les pressions sur les ressources naturelles.