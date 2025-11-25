Sénégal: Demande d'extradition de Madiambal Diagne - La Cour d'appel de Versailles renvoie sa décision au 3 février 2026

25 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

La justice française ne s'est finalement pas prononcée ce mardi 25 novembre sur le sort de Madiambal Diagne.

La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, qui devait rendre son délibéré concernant la demande d'extradition formulée par l'État du Sénégal, a décidé de reporter sa décision.

Les juges ont sollicité des compléments d'informations auprès de leurs homologues sénégalais afin de pouvoir statuer sur le dossier. Ces éléments devront être transmis d'ici au 23 janvier 2026. Le délibéré est désormais attendu pour le 3 février 2026.

Installé en France depuis septembre dernier, le journaliste et homme d'affaires, fondateur du Groupe Avenir Communication, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités sénégalaises. Il est poursuivi dans le cadre d'une enquête de la CENTIF portant sur des transferts jugés suspects d'un montant de 12 milliards de francs CFA. Il lui est également reproché d'avoir quitté le territoire sénégalais de manière irrégulière.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.