Congo-Kinshasa: Naufrage sur la rivière Semuliki - Des pécheurs sauvent 5 passagers

Cinq personnes ont été sauvées dimanche 23 novembre après le chavirement d'une barque sur la rivière Semuliki, à Kambo, à 75 Km de la ville de Beni (Nord-Kivu). L'embarcation, qui reliait Kasindi-Lubiriha à Butembo, a sombré à la suite d'une panne de moteur. Des pêcheurs ont secouru les rescapés.

« Il y a eu des pannes géantes sur le plan technique qui ont fait en sorte que la barque ne puisse pas avoir la possibilité de franchir de l'autre côté », a expliqué le rapporteur de la société civile du groupement de Basongora, Paul Zaidi.

Il a exigé désormais le port des gilets de sauvetage sur toutes les barques sur la rivière Semuliki. « C'est une nécessité impérative par rapport aux enjeux des pannes techniques qui s'observent souvent au niveau des barques. Parce qu'il n'y a pas longtemps, à l'intervalle de deux mois, il y a eu trois pannes géantes enregistrées au niveau des barques », a-t-il poursuivi.

Paul Zaidi a par ailleurs appelé le Gouvernement à réaliser la promesse de construire un pont moderne sur ce cours d'eau. « Nous voulons voir l'accomplissement de cette promesse », a-t-il insisté.