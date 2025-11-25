Congo-Kinshasa: Les Wazalendo accusés de tracasseries à Nyunzu

Les habitants du village Musebe dans le territoire de Nyunzu (Tanganyika), décrient les tracasseries perpétrées par des présumés combattants Wazalendo. Ces derniers sont accusés d'exiger de l'argent aux opérateurs économiques et d'ériger des barrières pour rançonner la population. Dans une déclaration ce lundi 24 novembre 2025, quelques habitants de Musebe en appellent à l'intervention des autorités pour faire cesser ces pratiques illégales.

Ces présumés Wazalendo distribuent des jetons à chaque commerçant. Sur certains jetons que Radio Okapi a consultés, il y a le nom exact du mouvement qui exige cet argent. C'est la « Coalition du peuple pour la souveraineté du Congo » (CNPSC).

Et sur certains de ces jetons, il y a le nom de celui qui verse l'argent, la durée de validité du jeton, la date de délivrance et le nom du percepteur.

Le jeton est sans valeur s'il est raturé ou surchargé, selon les villageois. Les montants perçus que nous avons constatés varient entre 7 000 et 25 000 francs congolais (plus de 10 USD). Pour les habitants du village Musebe, il s'agit d'une tracasserie,

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ils imposent un jeton et le motif qu'ils avancent c'est l'effort de guerre, pour acheter les munitions, les médicaments pour soigner les blessés et d'autres personnes. Nous ne refusons par de les aider, mais le montant qu'ils exigent de payer est exorbitant. En plus de cela, l'effort de guerre ne peut pas être obligatoire c'est la volonté de tout un chacun », a déclaré un villageois.

L'administrateur assistant du territoire de Nyunzu, Sabin Sabiti, a indiqué à Radio Okapi avoir appris aussi cette information ; promettant d'en faire des vérifications.