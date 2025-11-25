Congo-Kinshasa: Mgr Willy Ngumbi appelle les jeunes chrétiens du Kivu à résister aux antivaleurs

Près de 10 000 jeunes venus de provinces du Nord et du Sud-Kivu ont pris part à la clôture des 40e Journées diocésaines de la jeunesse (JDJ), dimanche 23 novembre, sur l'esplanade de la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel, à Goma. L'événement s'est déroulé dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par l'occupation persistante de certaines zones par les rebelles de l'AFC-M23.

Placées sous le thème « Jeunesse du Kivu, sois la lumière contre les antivaleurs », ces journées ont été l'occasion de réflexions profondes sur les enjeux moraux, sociaux, spirituels et sécuritaires auxquels fait face la jeunesse dans cette région en crise.

Lors de la messe de clôture, Mgr Willy Ngumbi Ngengele, évêque du diocèse de Goma, a invité les jeunes à suivre l'exemple de Floribert Bwana Chui, jeune fonctionnaire congolais des douanes béatifié récemment pour son engagement contre la corruption. Il a exhorté la jeunesse à résister aux antivaleurs et à témoigner, par leur vie, d'une foi active et engagée :

« Vous aussi, vous allez rendre témoignage, à l'exemple de Floribert, car vous êtes avec moi », a-t-il déclaré dans son homélie.

De leur côté, les jeunes participants ont dénoncé les violences dont ils sont victimes dans les zones sous contrôle des groupes armés, notamment les tueries, arrestations arbitraires et recrutements forcés. Dans un message lu à la fin de la cérémonie, ils ont interpellé la délégation de l'AFC-M23, présente sur les lieux, et demandé des garanties pour leur sécurité.

Ces journées ont été l'occasion pour la jeunesse chrétienne du Kivu d'affirmer son désir de paix, de justice et de transformation sociale, dans un environnement marqué par l'insécurité chronique.