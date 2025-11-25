Congo-Kinshasa: Le ministre Samuel Mbemba appelle au respect des droits des travailleurs avant les fêtes

24 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'approche des festivités de fin d'année, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, appelle les employeurs à honorer leurs obligations envers les travailleurs. Dans une déclaration publiée lundi 24 novembre, il a exhorté les entreprises à payer en temps utile les salaires et avantages dus, conformément au Code congolais du travail.

« À l'approche des festivités de Noël et du Nouvel An, je recommande à chaque employeur de prendre les dispositions nécessaires pour payer à temps les salaires et avantages dus aux travailleurs », a insisté Samuel Mbemba.

« Chaque travailleur mérite de célébrer les fêtes dans la dignité », a-t-il affirmé, soulignant que l'article 7, alinéa h, du Code du travail garantit aux employés le droit à une rémunération. L'article 99, a poursuivi le ministre, stipule que les paiements doivent se faire à des intervalles réguliers n'excédant pas un mois.

Cette recommandation vise à garantir que les employés puissent fêter la Nativité et la Saint-Sylvestre dans des conditions décentes, tout en respectant leurs droits fondamentaux et leur dignité humaine.

A l'écoute des travailleurs lésés

En parallèle, le ministre a annoncé la mise en place d'un dispositif d'écoute et de traitement des réclamations. Dès le 6 janvier 2026, il recevra chaque mardi les travailleurs congolais victimes de violations de leurs droits pour un suivi personnalisé.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'instaurer plus d'équité sociale et de renforcer la responsabilité des employeurs dans un contexte économique difficile pour de nombreux Congolais.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

