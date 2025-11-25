Cote d'Ivoire: Ppa-CI - Une offensive pour libérer les prisonniers d'opinion

Le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (Ppa-CI) annonce le lundi 24 novembre 2025, le lancement officiel de l'Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion (Ilpo), une plateforme citoyenne visant à défendre les libertés publiques et à dénoncer les arrestations jugées arbitraires de personnes détenues pour leurs opinions politiques.

La cérémonie de lancement est prévue pour le samedi 29 novembre 2025, au cabinet du président du parti, situé à la Riviera-Attoban.

L'événement se déroulera en présence de Laurent Gbagbo, président du Ppa-CI. L'appel est signé par Ousmane Sy Savané, président de la Commission communication et de l'organisation des manifestations du parti.

À travers ce projet, le Ppa-CI affirme vouloir intensifier ses actions en faveur des droits humains et réaffirme son soutien aux prisonniers d'opinion ainsi qu'à leurs familles. Le parti souligne que l'Ilpo se veut une structure organisée, citoyenne et déterminée, dont l'objectif premier est d'obtenir la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes concernées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'initiative s'articule autour de quatre axes majeurs : obtenir la libération de toutes les personnes détenues pour leurs opinions politiques ; documenter et dénoncer les violations des droits humains liées aux arrestations arbitraires, et apporter un soutien moral, juridique et social aux prisonniers d'opinion et à leurs familles. Cette initiative vise à mobiliser les organisations nationales et internationales oeuvrant pour les libertés publiques.

Le Ppa-CI invite les médias, les organisations de la société civile, les défenseurs des droits humains ainsi que toutes les personnes engagées pour la justice et la liberté à prendre massivement part à cette cérémonie.

Pour rappel, plusieurs militants de cette formation ont été arrêtés et incarcérés pour divers délits.