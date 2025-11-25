Cote d'Ivoire: Salon du crédit et du financement - Le développement des Pme au coeur de la première édition

La première édition du Salon du crédit et du financement (Scred) a ouvert ses portes les 21 et 22 novembre 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan-Port-Bouët. Placé sous le thème « Accès au crédit : moteur essentiel pour le développement des entreprises et de l'économie ivoirienne ». Au dire de Fabrice Tano, commissaire général du Scred, l'évènement a pour ambition de faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, véritables piliers du tissu économique national.

Durant deux jours, le salon a rassemblé les principaux acteurs du secteur financier, notamment les banques, les assurances, les établissements de microfinance, les fintechs, les investisseurs ainsi que de nombreux porteurs de projets. L'objectif était de créer un espace d'échanges pour mieux comprendre les enjeux du financement en Côte d'Ivoire et proposer des solutions innovantes adaptées aux réalités locales.

Trois panels thématiques ont rythmé le salon. Ils ont porté sur l'inclusion financière et les défis liés à l'accès au crédit, les mécanismes de financement destinés aux Pme, et le soutien à l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. Les panélistes ont insisté sur l'importance de renforcer les dispositifs d'accompagnement à l'endroit des entrepreneurs, tout en soulignant les risques associés aux prêts accordés sans garanties suffisantes. Ils ont également présenté de nouvelles opportunités destinées à permettre aux petites entreprises de se développer durablement.

En plus des panels, le Scred a servi de plateforme privilégiée pour favoriser les rencontres entre professionnels, investisseurs et entrepreneurs en quête de solutions de financement. Il a aussi permis à chacun de découvrir des innovations financières internationales adaptées au contexte ivoirien. Des stands ont été mis en place pour permettre aux invités d'échanger avec les exposants.

Lors de la cérémonie de clôture, Fabrice Tano, commissaire général de l'évènement a déclaré : « Avec cette première édition, le Scred s'impose déjà comme un rendez-vous majeur pour le développement économique de la Côte d'Ivoire, ouvrant la voie à une meilleure transparence, un accès renforcé au crédit et de nouvelles opportunités pour les entreprises locales. Pour finir, les invités sont repartis satisfaits ». Ils ont pu échanger plus en profondeur avec les exposants afin de mieux comprendre les opportunités d'investissement et de trouver les solutions adaptées pour développer leurs entreprises, s'est-il réjoui.