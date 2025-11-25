Cote d'Ivoire: Unfpa - Un nouveau cycle de coopération lancé pour 2026-2030

Le gouvernement ivoirien et le Fonds des nations unies pour la population (Unfpa) ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat.

Du 19 au 21 novembre 2025, Grand-Bassam a accueilli l'atelier de clôture du 8e Programme pays (Cp8) et de préparation du 9e Programme pays (Cp9), qui couvrira la période 2026-2030. Tous les cinq ans, l'Unfpa renouvelle son accord de coopération avec la Côte d'Ivoire, en cohérence avec le Plan national de développement (Pnd).

Le Cp9 poursuit cet engagement, avec l'ambition de renforcer l'accès des femmes, des nouveau-nés, des adolescents et des jeunes à des services de santé sexuelle et reproductive intégrés et de qualité.

Pour Bamba Ali, directeur de la stratégie et des études, représentant le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, le nouveau programme mettra l'accent sur la lutte contre les Violences basées sur le genre (Vbg), la prévention des pratiques néfastes et le renforcement des capacités nationales en matière de données socio-démographiques. « Le Cp9 accordera une attention particulière aux populations vulnérables et favorisera des interventions coordonnées entre les différents acteurs », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'atelier a été l'occasion de dresser un bilan détaillé du Cp8, marqué par des progrès notables : 1 747 femmes porteuses de fistules obstétricales ont été prises en charge. Plus de 6 millions de jeunes ont bénéficié de programmes d'Éducation à la santé et à la Vie saine.

Le Programme jeunes champions du Dividende démographique a vu le jour, avec une première cohorte de 28 bénéficiaires. 975 331 personnes ont été sensibilisées aux Vbg et 40 886 victimes ont reçu une assistance.

L'Observatoire du Dividende démographique, rattaché à l'Office national de la population (Onp), a été mis en place. Ces résultats, salués par les participants, témoignent de la solidité du partenariat et de l'impact des interventions menées depuis 2021.

Le Représentant adjoint de l'Unfpa, Mohamed Abd Ahmed, a salué « une coopération exemplaire » et réaffirmé l'engagement de l'agence onusienne à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses priorités en matière de santé, de population et de développement.

La rencontre de Grand-Bassam a été co-organisée par l'Office national de la population et la Direction générale de la coopération au développement (Dgcod), en partenariat avec l'Unfpa. Un rendez-vous stratégique qui marque l'ouverture d'un nouveau chapitre du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'agence onusienne.