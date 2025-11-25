Cote d'Ivoire: Cancer de la prostate - Les mutualistes de l'Ordre des architectes sensibilisés

Les mutualistes de la Mutuelle de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (MOACI) ont été sensibilisés au cancer de la prostate lors d'une conférence organisée le vendredi 21 novembre 2025 dans les locaux de l'institution, à Abidjan. La rencontre s'est déroulée en présence du président de l'Ordre, Joseph Amon, qui a salué cette initiative jugée essentielle pour la santé des membres.

Placée sous le thème : « Le cancer de la prostate », cette activité s'inscrit dans le cadre de Novembre Bleu, campagne dédiée au dépistage précoce et à la promotion des méthodes de prévention de cette pathologie.

Selon Djima Karamoko, président de la Mutuelle de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, l'objectif principal est de sensibiliser les mutualistes, de leur faire connaître les signes avant-coureurs du cancer de la prostate et d'expliquer les lésions observées afin de mieux prévenir la maladie. Cette rencontre a également permis de proposer un dépistage et de prodiguer des conseils d'hygiène de vie adaptés.

« Nous avons constaté que le cancer de la prostate gagne du terrain au sein de la population. Nous avons donc jugé utile de faire intervenir un spécialiste pour expliquer les lésions au niveau de la prostate », a indiqué Djima Karamoko.

Le conférencier du jour, Dr Tano Kouadio Narcisse, médecin de santé publique, a rappelé que le cancer de la prostate est une maladie fréquente et redoutable, mais que le dépistage précoce reste le moyen le plus efficace pour réduire la mortalité. Selon lui, la Côte d'Ivoire enregistre actuellement 4 041 cas de personnes atteintes.

Le spécialiste a également présenté les mesures permettant de réduire les risques liés à cette maladie : adopter une alimentation riche en fruits et légumes, réduire la consommation d'alcool et de sucre, boire suffisamment d'eau, avoir une activité sexuelle régulière, et maintenir un poids de santé.