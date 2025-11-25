Cote d'Ivoire: Boundiali/Présidentielle 2025 - Mariatou Koné rend hommage aux transporteurs et appelle à des législatives apaisées

La grande famille des transporteurs de Boundiali, accompagnée de guides religieux, de leaders communautaires et de nombreuses populations, a organisé, le samedi 22 novembre 2025, au stade de la nouvelle gare routière, une grande journée de prière placée sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Un rendez-vous marqué par une forte mobilisation autour de la ministre Mariatou Koné, députée-maire de Boundiali, dont le leadership et les actions à fort impact continuent de transformer la région de la Bagoué.

Au cours de cette rencontre, les guides religieux du département ont élevé des prières pour la nation, la région, les communautés, mais également pour la ministre Mariatou Koné, saluée pour son humilité, sa disponibilité et sa proximité avec les populations. Le Directeur du Haut Conseil du Patronat des Entreprises de Transport de Côte d'Ivoire, représenté par M. Diaby Ibrahima, a rendu un vibrant hommage à la socio-anthropologue. « Grâce à elle, Boundiali vit le développement. Son humilité, son respect et son amour profond pour sa région sont exemplaires », a-t-il affirmé.

Prenant la parole, la ministre a exprimé sa profonde gratitude aux transporteurs pour leur engagement et leur mobilisation lors de la présidentielle du 25 octobre 2025. Elle a rappelé que les résultats exceptionnels obtenus dans la cité des hippopotames traduisent le sens du devoir des acteurs locaux et la solidité de la cohésion communautaire.

Soulignant le rôle stratégique du secteur, elle a insisté : « Les transporteurs sont indispensables au fonctionnement de la région. Leur engagement est une chance pour la Bagoué et pour la Côte d'Ivoire. » Professeure Mariatou Koné a également présenté les avancées obtenues grâce à son plaidoyer auprès du Gouvernement, notamment dans le domaine des infrastructures : la réhabilitation de l'axe Bohui-Korhogo, en cours ; le lancement imminent des travaux sur l'axe Boundiali-Tengréla ; l'amélioration des voies internes de la ville ; ainsi que la modernisation progressive du parc automobile des acteurs du transport.

Dans le même élan, la députée-maire a offert un véhicule 4x4 au président local des transporteurs, M. Moussa Traoré, saluant son engagement constant au service de la communauté. Un geste vivement apprécié par les bénéficiaires et les guides religieux.

À l'approche de la campagne du coton, période réputée à risque, la ministre a interpellé les chauffeurs sur la prudence : « Il vaut mieux arriver tard que ne jamais arriver. Votre vie est précieuse. » Elle a enfin exhorté les guides religieux et chefs coutumiers à préserver la stabilité nationale et à encourager les populations à participer massivement et pacifiquement aux législatives du 27 décembre 2025.