Cote d'Ivoire: Politique nationale - Le Cojep annonce son retrait définitif de la Cap-CI

Dans un communiqué produit par Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), et rendu public le lundi 24 novembre 2025, il est annoncé le retrait définitif du mouvement politique de la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire (Cap-CI).

Charles Blé Goudé explique, dans la note d'information, qu'à l'issue de la convention du parti tenue le 4 octobre 2025, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, le Cojep avait décidé de suspendre sa participation aux activités de la Cap-CI.

En prenant cette décision, poursuit-il, le Cojep voulait rester en conformité avec la ligne non électoraliste de la Cap-CI, étant donné que la convention avait décidé de soutenir la candidate Dr Simone Ehivet Gbagbo et de faire campagne pour elle.

Par cette suspension, le Cojep tenait, selon lui, surtout à ne pas trahir sa signature, preuve de son engagement à respecter les textes de la Cap-CI.

Dès lors que l'élection présidentielle est désormais au passé, et considérant l'attachement qu'il accorde aux valeurs et principes fondateurs du parti, tout en se félicitant d'avoir beaucoup appris auprès des autres partis politiques au sein de la Cap-CI à une période décisive de l'histoire du pays ; et considérant également que les conditions d'une collaboration sincère ne sont malheureusement plus réunies pour son maintien au sein de la Cap-CI, le Cojep décide de son retrait définitif de ladite coalition.