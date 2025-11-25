Afrique: Beauté - Olivia Yacé renonce à son titre de Miss Univers Afrique & Océanie 2025

Après avoir terminé 4e dauphine à la 74e édition de Miss Univers, le 21 novembre 2025 à Bangkok, en Thaïlande, Olivia Yacé avait été désignée Miss Univers Afrique & Océanie. Pourtant, seulement trois jours plus tard, le 24 novembre 2025, la représentante de la Côte d'Ivoire a annoncé sa décision de renoncer à ce titre.

Dans un communiqué publié sur ses plateformes officielles, Olivia Yacé affirme vouloir « rester fidèle à ses valeurs : respect, dignité, excellence et égalité des chances ». Selon elle, ces principes constituent « ses repères les plus solides et guident chacune de ses décisions ».

Il convient de rappeler que, lorsque Fátima Bosch (Miss Univers Mexique) a été couronnée Miss Univers 2025, de nombreuses contestations avaient émergé sur les réseaux sociaux. Une large partie du public estimait en effet qu'Olivia Yacé était la candidate « la plus méritante » pour décrocher la couronne suprême.

À la suite de son annonce, le Comité d'organisation Miss Côte d'Ivoire (Comici) a relayé à son tour, sur ses canaux officiels, « le retrait de sa candidate de tout titre et mandat émanant de l'organisation Miss Univers ».

Une décision qui, visiblement, réjouit de nombreux Ivoiriens, fiers de voir leur représentante rester ferme sur ses convictions et préserver son intégrité.