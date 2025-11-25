Le chargé d'affaires en Australie, Ahmed Salah Bayoumi, a rencontré aujourd'hui M. Robert Cummock, directeur du département Afrique au ministère néo-zélandais des Affaires étrangères.

Lors de la rencontre, il a informé M. Bayoumi de la situation au Soudan et des violations et atrocités commises par la milice terroriste d'El Fasher, notamment le nettoyage ethnique et le génocide.

Il a exhorté le gouvernement néo-zélandais à désigner les Forces de soutien rapide (FSR) comme organisation terroriste et à faire pression sur le régime d'Abou Dhabi afin qu'il mette fin à tout soutien extérieur à cette milice, notamment la fourniture d'armes stratégiques et sophistiquées utilisées dans ses activités génocidaires.

Il a également lancé un appel au gouvernement néo-zélandais pour une augmentation de l'aide humanitaire.

Pour sa part, M. Cummock a réaffirmé le soutien de la Nouvelle-Zélande à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan et son rejet de la proclamation par les milices d'un gouvernement parallèle et illégitime au Soudan. Il a indiqué que la Nouvelle-Zélande condamnait toutes les violations commises contre des civils non armés et envisageait d'octroyer une nouvelle aide humanitaire aux personnes touchées au Soudan.

Il convient de noter que le gouvernement néo-zélandais a fourni une aide humanitaire d'une valeur de 3 millions de dollars américains par l'intermédiaire du Programme Alimentaire Mondial et du Comité international de la Croix-Rouge.