Soudan: L'ambassadeur du pays à Ankara rencontre l'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine

L'ambassadeur Nader Youssef Al-Tayeb a rencontré l'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine en République de Turquie, Mirsada Čolaković, dans le cadre des efforts visant à renforcer la communication diplomatique et à favoriser l'échange d'expertise.

L'ambassadrice a présenté un exposé détaillé sur l'évolution de la situation au Soudan, notamment les attaques systématiques visant les civils et le personnel médical à El Fasher, ainsi que les violations généralisées commises par les milices rebelles, qui s'apparentent à un nettoyage ethnique et à des crimes contre l'humanité.

Elle a également évoqué le rôle néfaste joué par les acteurs régionaux et la communauté internationale.

L'ambassadrice Čolaković a exprimé sa profonde compréhension de la nature de la crise, soulignant les similitudes avec l'expérience bosniaque, et s'est dite prête à fournir des conseils juridiques et à faciliter la communication avec les experts internationaux en matière de justice pénale afin d'appuyer les efforts de documentation et de recherche des responsabilités.