Soudan: L'ambassadeur du pays à Ankara rencontre l'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine

24 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Nader Youssef Al-Tayeb a rencontré l'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine en République de Turquie, Mirsada Čolaković, dans le cadre des efforts visant à renforcer la communication diplomatique et à favoriser l'échange d'expertise.

L'ambassadrice a présenté un exposé détaillé sur l'évolution de la situation au Soudan, notamment les attaques systématiques visant les civils et le personnel médical à El Fasher, ainsi que les violations généralisées commises par les milices rebelles, qui s'apparentent à un nettoyage ethnique et à des crimes contre l'humanité.

Elle a également évoqué le rôle néfaste joué par les acteurs régionaux et la communauté internationale.

L'ambassadrice Čolaković a exprimé sa profonde compréhension de la nature de la crise, soulignant les similitudes avec l'expérience bosniaque, et s'est dite prête à fournir des conseils juridiques et à faciliter la communication avec les experts internationaux en matière de justice pénale afin d'appuyer les efforts de documentation et de recherche des responsabilités.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.