Afrique du Nord: L'ambassadeur du Soudan à Ankara rencontre l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte

24 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Nader Youssef Al-Tayeb, ambassadeur de la République du Soudan en République de Turquie, a rencontré l'ambassadeur Wael Badawi, ambassadeur de la République arabe d'Égypte en République de Turquie, dans le cadre des échanges et consultations diplomatiques réguliers entre les deux missions.

Les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre le Soudan et l'Égypte, ainsi que des moyens de renforcer la coopération conjointe sur les questions d'intérêt commun.

Ils ont également échangé leurs points de vue sur l'évolution de la situation régionale et les possibilités de coordination entre les deux pays au sein des forums internationales.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs efforts conjoints au service des intérêts de leurs peuples et du renforcement de la stabilité régionale, tout en saluant les liens historiques profonds unissant le Soudan et l'Égypte et l'importance de les consolider dans les années à venir.

