Soudan: Nomination de Rahba Saeed Abdullah directrice général de l'Organe soudanaise de normalisation et de métrologie

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a promulgué un décret relevant M. Sami Balla Ibrahim de ses fonctions de directeur général de l'Organe soudanaise de normalisation et de métrologie.

Le décret nomme Mme Rahba Saeed Abdullah directrice générale de l'Organe soudanaise de normalisation et de métrologie.

Le décret a ordonné aux ministères des Affaires du Cabinet, des Finances, du Développement des Ressources Humaines et des Affaires Sociales, ainsi qu'aux autres autorités compétentes, de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.