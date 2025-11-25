Ethiopie: Renforcement des initiatives pour encourager l'adoption de véhicules à faibles émissions de carbone - Ministère

Addis-Abeba — Le ministère des Transports et de la Logistique a déclaré que les efforts visant à promouvoir l'utilisation de véhicules à faibles émissions de carbone dans le secteur des transports en Éthiopie étaient considérablement intensifiés.

Le ministère, en collaboration avec Power Africa, organisera la deuxième édition du salon Ethio-Green Mobility 2025 Exhibition and Bazaar du 18 au 21 décembre 2025 à l'Addis International Convention Center (AICC).

Le ministre Alemu Seme a informé les médias des préparatifs du salon et des résultats attendus.

Le ministre a souligné que le programme héritage vert, lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, donne une impulsion à la mise en place d'une économie verte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'engagement de l'Éthiopie en faveur des activités héritage vert a également valu au pays l'honneur d'accueillir la conférence mondiale sur le changement climatique COP 32, a-t-il noté.

Le ministre a en outre souligné que des efforts sont en cours pour étendre l'utilisation de véhicules fonctionnant à l'énergie renouvelable et aux carburants à faibles émissions dans le secteur des transports et de la logistique.

Il a ajouté que le salon Ethio Green Mobility 2025 devrait jouer un rôle clé dans la promotion de l'économie verte en Éthiopie, précisant que cet événement réunira des constructeurs automobiles utilisant des sources d'énergie renouvelables, des fournisseurs de technologies, des organisations internationales et des instituts de recherche et développement.

Selon lui, le salon proposera des programmes de discussions conjointes sur les défis et les solutions dans ce secteur, favorisant ainsi la collaboration entre les parties prenantes.