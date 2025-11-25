Madagascar: Atlantic Group - Des investissements financiers prévus à Madagascar.

En visite à Madagascar, les dirigeants d'AFG Holding, le pôle financier d'Atlantic Group, ont donné un aperçu de leurs ambitions pour leurs investissements financiers, dont AFG Bank Madagascar, ainsi que dans la cimenterie.

À l'occasion d'une rencontre avec ses parties prenantes, Léon Konan Koffi, président du conseil d'administration d'AFG Holding - la branche financière d'Atlantic Group - a dévoilé les intentions du conglomérat ivoirien fondé par Koné Dossongui concernant l'extension de sa présence à Madagascar.

Ambition

Cette implantation accrue dans l'océan Indien, et plus particulièrement dans la Grande Île, est présentée comme la suite logique du succès du groupe dans 15 autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Un programme d'investissement ambitieux couvrant non seulement la banque, la microfinance et les assurances, mais aussi la cimenterie et qui va créer jusqu'à 2 000 emplois. Au terme de son projet industriel, 3 000 autres emplois seront créés. Une délégation d'AFG Holding était en visite dans le pays pour rencontrer les parties prenantes et les nouvelles autorités.

À cette occasion, elle a réaffirmé l'ambition de cette banque encore relativement récente de devenir l'une des références du secteur bancaire malgache d'ici trois ans. Dans un contexte de faible taux de bancarisation, AFG Bank mise sur la digitalisation, notamment les applications mobiles, les solutions technologiques et l'agency banking, pour améliorer l'accès des zones peu desservies aux services financiers.

Innovation financière

Ainsi, une nouvelle agence vient d'ouvrir à Tanjombato, et deux autres ouvriront prochainement à Andranomena et à Toliara. La banque affirme vouloir se distinguer par l'innovation financière. Elle prévoit notamment de créer un guichet exclusivement dédié aux entreprises du secteur minier, comme cela avait déjà été fait au Mali. Une offre d'assurance environnementale sera proposée afin de couvrir les risques financiers liés à la réhabilitation des sites lors de la fermeture des exploitations minières. Par ailleurs, compte tenu du potentiel local dans les services, la branche financière du groupe va délocaliser à Antananarivo son centre de traitement de la clientèle, au service de ses 15 filiales sur le continent. Un laboratoire d'innovation sera également installé dans la capitale pour accélérer la transformation digitale de ses services.

Cimenterie

Outre ses investissements bancaires, Atlantic Group est déjà présent à Madagascar dans plusieurs secteurs, notamment la microfinance -- à la suite du rachat de l'allemande Access Holding, propriétaire d'Accès Banque Madagascar -- et les assurances via AFG Assur.

Madagascar serait d'ailleurs le seul pays où le conglomérat de Koné Dossongui investit dans l'ensemble des secteurs dans lesquels il est actif. Un projet industriel est également en voie de concrétisation à Toamasina, s'agissant de la construction d'une cimenterie d'une capacité de 500 000 tonnes par an, une production équivalente à près de la moitié des importations annuelles de ciment du pays. Atlantic Group semble afficher des ambitions particulièrement fortes pour Madagascar.