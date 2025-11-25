Sénégal: Richard-Toll - Mouhamed Ndiaye, l'étudiant qui aidait sa mère à vendre du « thiéré », tué en pleine route

Mouhamed Ndiaye, un jeune étudiant de 21 ans inscrit à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Richard-Toll, a été mortellement agressé alors qu'il se rendait en moto en compagnie de son ami, Abdoulaye Diagne Mbodji, âgé de 22 ans.

Selon les informations rapportées par Libération, le drame est survenu à hauteur du village de Keur Birane, où les deux jeunes hommes ont été interceptés par trois individus armés. Ces derniers leur auraient intimé l'ordre de s'arrêter. Tentant de les contourner pour échapper à l'agression, Mouhamed Ndiaye a reçu un violent coup de bâton à la tête, qui l'a projeté au sol. Le jeune homme est décédé sur le coup, sous le regard impuissant de son ami.

Ce dernier, gravement blessé, a été évacué d'urgence à l'hôpital de Richard-Toll pour y recevoir des soins.

Selon le journal, l'obscurité a favorisé la fuite des assaillants, qui ont disparu dans la nature avant l'arrivée des secours. Les éléments de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Richard-Toll ont immédiatement lancé une vaste opération de ratissage dans la zone, sans résultat pour l'instant.

Originaire de Thiès, Mouhamed Ndiaye vivait avec sa famille à Richard-Toll. Ce soir-là, il venait d'aider sa mère à préparer le couscous qu'elle vend chaque matin au marché, avant de prendre la route pour rejoindre son ami. Sa mort brutale a plongé la localité dans une vive émotion, entre colère et incompréhension.

Les habitants, sous le choc, appellent à un renforcement de la sécurité dans la zone, souvent plongée dans l'obscurité et sujette à des agressions nocturnes récurrentes. Une enquête est en cours pour identifier et interpeller les trois agresseurs présumés.