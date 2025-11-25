Madagascar: Ateliers Vanille - Un comité technique créé pour relancer la filière

Les acteurs de la vanille malgache veulent tourner la page des crises à répétition.

Réunis à Sambava les 21 et 22 novembre 2025 lors des « Ateliers Vanille », producteurs, collecteurs, préparateurs et exportateurs ont passé au crible les difficultés de la filière afin de proposer des réformes concrètes. Au centre des échanges figuraient la maîtrise du prix de la vanille au bénéfice de l'ensemble des acteurs et des finances publiques, ainsi que la mise en place d'un dispositif de gouvernance plus lisible pour cette filière stratégique.

Selon les organisateurs, des recommandations formulées seront désormais examinées par un comité technique qui rassemblera des techniciens issus des différents ministères concernés. « Certaines mesures peuvent être appliquées sans attendre, comme la prolongation jusqu'à la fin du mois de décembre de la réception des demandes d'agrément d'exportation de vanille », a indiqué la ministre du Commerce et de la Consommation, Haingotiana Andriamadison. Elle a également annoncé la publication, tous les 15 jours, de la liste des opérateurs ayant obtenu cet agrément, afin de renforcer la transparence.

Intérêt des Malgaches

La mission gouvernementale à Sambava était conduite par le Conseiller spécial auprès de la Présidence chargé de la Refondation de la République, le colonel Gervais Andriamiarisoa. Ce dernier a rappelé que les nombreuses doléances des opérateurs ont été entendues et que la priorité de l'État reste « la défense de l'intérêt de l'ensemble du peuple malgache, en mobilisant l'administration pour transformer ces attentes en progrès concrets ».

Outre les professionnels de la filière, huit députés issus des principales régions productrices de vanille, conduits par le vice-président de l'Assemblée nationale chargé de la province d'Antsiranana, ont pris part aux travaux, signe de l'enjeu économique et social du dossier. Alors que près de 80 % de la production mondiale de vanille provient de Madagascar, ces ateliers sont perçus comme une étape importante pour moderniser la chaîne de valeur, sécuriser les revenus des producteurs et consolider la place du pays sur le marché international.