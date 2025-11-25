Congo-Brazzaville: Processus de paix dans les Grands Lacs - L'émissaire de l'ONU chez Denis Sassou N'Guesso

Le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, a reçu à Brazzaville, ce 22 novembre, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies (ONU) pour la région des Grands Lacs, Huang Xia. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de coordination des initiatives de paix dans la région, où la situation à l'est de la République démocratique du Congo demeure particulièrement préoccupante.

Une semaine après avoir participé au neuvième sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (Cirgl), le 15 novembre à Kinshasa, Denis Sassou N'Guesso et Huang Xia ont fait le tour de la situation sécuritaire dans la région. Pour le diplomate onusien, la crise sécuritaire dans les Grands Lacs nécessite des solutions durables qui ne peuvent émerger qu'à travers un engagement accru des pays africains eux-mêmes.

« C'est un événement très important. Parce que définitivement, il revient aux pays de la région des Grands Lacs de gérer leurs propres problèmes et de trouver des solutions adaptées aux réalités du terrain », a-t-il déclaré à l'issue de l'entretien, soulignant la nécessité d'un leadership régional renforcé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au centre des préoccupations figure le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre de violences récurrentes. Deux démarches parallèles tentent actuellement de ramener le calme, notamment le processus de Doha et celui de Washington. L'heure est venue de renforcer la cohérence entre ces initiatives, estime Huang Xia, en tenant compte des avancées obtenues par l'Union africaine et les dispositifs régionaux.

« Le processus de Washington repose sur les acquis des processus africains, notamment celui de Luanda. On y voit une réelle complémentarité. Aujourd'hui, il est temps de valoriser davantage la synergie entre les efforts africains et ceux de la communauté internationale », a-t-il insisté.

Lors du sommet de la Cirgl à Kinshasa, les dirigeants avaient déjà plaidé pour une intensification de la diplomatie afin d'enrayer les cycles de conflits qui secouent cette région stratégique du continent. Un message que l'envoyé spécial de l'ONU, ancien ambassadeur de Chine au Congo, est venu redire avec force à Brazzaville.