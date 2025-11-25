Congo-Brazzaville: Vie des partis - Pascal Tsaty-Mabiala élu président du Conseil national de l'Upads

Le désormais ex-premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Pascal Tsaty-Mabiala, a été élu président du Conseil national de la première formation politique de l'opposition au terme de son deuxième congrès ordinaire tenu du 20 au 22 novembre à Brazzaville.

Pour accéder à la présidence du Conseil national du parti, Pascal Tsaty-Mabiala a battu, au terme d'un vote, Bienvenu Dzamba 91,30% à 8,70% des suffrages exprimés. Fils du président fondateur de l'Upads, Jérémy Lissouba assumera, quant à lui, les fonctions de secrétaire général du parti.

Dans « l'unité et la cohésion », pendant ces trois jours, les 1 225 congressistes venus des quatre coins du pays ont adopté les nouveaux textes et règlements qui devraient leur permettre de mieux structurer l'Upads et se préparer pour les échéances à venir. « Les confrontations d'idées et les propositions ont nourri des discussions rigoureuses et constructives. Les textes soumis ont fait l'objet d'analyses approfondies et d'amendements mûrement réfléchis, témoignant d'une volonté partagée de renforcer la démocratie sociale et de promouvoir le panafricanisme dans la transparence et la solidarité. De ces travaux sont nés des positions communes et des pistes d'action concrètes », indique le communiqué final.

Au nombre des réformes apportées, on note ainsi la création du poste de président du conseil national, chef de l'exécutif, désormais occupé par Pascal Tsaty Mabiala, qui a, à son tour, nommé Jérémy Lissouba, secrétaire général, chargé de l'administration de l'Upads. « Le renouvellement de votre confiance à mon égard, en qualité de président du Conseil national, m'oblige à mesurer le poids de la charge sur mes épaules et à intérioriser la quintessence de cette lourde responsabilité. J'accepte de l'assumer avec courage. Donnons ainsi au parti du Pr Pascal Lissouba une énergie conquérante pour le renouveau du Congo », a souligné le président du conseil national.

Pour l'ancien premier secrétaire de l'Upads, il était temps de fédérer toutes les générations actives dans la gestion du parti afin de garantir la représentativité et de respecter les équilibres internes. « C'est la raison pour laquelle le poste de secrétaire général a été confié à la jeunesse car elle constitue la cheville ouvrière du parti, aujourd'hui présente sur tous les fronts », a-t-il confié. « Je connais le parti et les défis auxquels il est confronté. Cette petite expérience sera mise à profit afin de renforcer le travail déjà amorcé, avec ardeur sur le plan organique et structurel. Ma reconduction à la tête du parti est la preuve de ce que notre bilan a été largement approuvé », a poursuivi Pascal Tsaty-Mabiala.

Clôturant les travaux, le nouveau président de l'Upads a rappelé aux congressistes que cette session était placée sous le signe de la renaissance du parti et que toutes les décisions prises à l'intérieur des instances devraient être respectées. Il a, par ailleurs, averti « certains cadres et militants égarés » dont l'action visait à affaiblir le fonctionnement du parti, que l'application stricte des sanctions s'observera désormais avec rigueur. « Celles-ci seront dorénavant prononcées par les structures d'appartenance du présumé coupable et entérinées par la commission nationale ou départementale de contrôle d'évaluation et d'éthique. Mais, pour les accusations de haute trahison, de complicité, de déstabilisation du parti avec des protagonistes tiers, la radiation sera prononcée immédiatement par le conseil national après épuisement de toutes les voies de recours » a prévenu Pascal Tsaty Mabiala.

Notons que les autres instances, à savoir le bureau politique, le secrétariat national et la commission nationale de contrôle, d'évaluation et d'éthique, seront mises en place lors de la session inaugurale du Conseil national.