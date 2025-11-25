Gabon: Célébration de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant, organisée par l'Association des Sourds-Muets du pays

Madame Élodie Diane Fouefoue épouse Sandjoh, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, a honoré de sa présence ce jour la célébration de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant, organisée par l'Association des Sourds-Muets du Gabon.

À cette occasion, Madame le Ministre a réaffirmé la détermination des autorités nationales à promouvoir et à garantir les droits de tous les enfants, sans aucune distinction.

La cérémonie s'est tenue au siège de l'Association, situé au quartier La Pairie, en présence des membres et partenaires mobilisés pour la cause.

Madame le Ministre a enfin encouragé la poursuite des efforts collectifs afin de bâtir un environnement plus protecteur, plus équitable et plus inclusif pour chaque enfant, en cohérence avec la vision nationale et les engagements internationaux du Gabon en matière de protection de l'enfance.