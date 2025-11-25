Guinée Bissau: Fernando Dias, la revanche de Cumba Yalla et de Domingos Simões Pereira

Après une campagne électorale époustouflante, les Bissau- Guinéens ont voté ce dimanche dans un calme plat et dans un élan patriotique pour élire leur nouveau président ou reconduire Umaru Sissoko Emballo qui a remis en jeu son fauteuil après cinq ans de mandature. Sur les 12 candidats en lice, l'opposant et candidat indépendant, Fernando DIAS da Costa (47 ans), soutenu par une coalition de plusieurs partis dont les deux grandes formations du pays, le Parti du Renouveau Social (PRS) de l'ancien président Cumba Yalla et le chef de l'opposition Domingos Simoes Pereira, est crédité d'une longueur d'avance dans plusieurs grands bastions électoraux du pays et de la capitale Bissau sur son sérieux rival, le président sortant Umaro Sissoco. Les résultats provisoires de ce scrutin sont attendus jeudi.

L'héritier politique de Cumba Yalla, Fernando Dias da Costa sera- t-il confirmé jeudi 27 novembre successeur de Umaro Sissoco Emballo ? Bon nombre d'officines diplomatiques, contactées par Confidentiel Afrique ont mis leurs fiches dans leurs câbles, sur la base des renseignements compilés, créditant d'une victoire nette de Fernando DIAS. Toutefois, la Cour suprême est seule habilitée à proclamer les résultats officiels conformément aux dispositions constitutionnelles, après le temps accordé aux recours. La Commission électorale nationale a annoncé la publication des résultats jeudi prochain.

Exclu de la course présidentielle du 23 novembre, le poids lourd de la scène politique bissau-guinéenne, Domingos Simões Pereira a soutenu officiellement le candidat indépendant, mis en lice par le PRS ( parti de l'ancien président Cumba Yalla). Avec cette bonne alchimie de plusieurs courants politiques et mouvements citoyens, Fernando Dias a vu son électorat monter crescendo. Selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique, le haut etablishment militaire a jeté son dévolu sur Fernando DIAS DA COSTA. Plein pot sur fond d'une razzia aussi bien dans plusieurs bastions électoraux du pays que dans la capitale Bissau.

Si du côté de l'état major du président sortant Umaro Sissoco Emballo, c'est un silence total, les partisans de la coalition politique API-CABAS GARANDI ont jubilé toute la soirée du scrutin présidentiel au quartier général. Une revanche de Cumba Yalla et du chef emblématique de l'opposition Domingos Simões Pereira à travers ce score spectaculaire obtenu par Fernando DIAS DA COSTA, selon les remontées des résultats en possession du directoire de campagne de la coalition API- CABAS GARANDI dont les couleurs sont portées par l'héritier politique de Cumba Yalla (47 ans).

Ce dernier a affirmé lundi avoir gagné dès le premier tour le scrutin présidentiel avec de grands écarts vis- à- vis de ses adversaires dont Umaro Sissoco Emballo.

José Mário Vaz dit Jomav et l'ancien Premier ministre Baciro Djá se sont révélés de simples » figurants », emportés par le tsumani de Fernando DIAS DA COSTA. Si les tendances actuelles se confirment, ce serait la fin d'un règne pour Umaro Sissoco Emballo qui rêvait de caresser un second mandat de 5 ans ininterrompu, historique dans les annales politiques de la Guinée Bissau.