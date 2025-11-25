Madagascar: Loi de finances 2026 - Le vote reporté ce ce jour, les débats se poursuivent à Tsimbazaza

25 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

L'Assemblée nationale n'a pas encore tranché sur le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2026.

Prévue pour être adoptée dans la soirée d'hier, l'adoption a finalement été reportée, les débats en séance plénière s'étant prolongés bien au-delà des prévisions au palais de Tsimbazaza. Après des travaux en commission, tenus la semaine dernière, une version amendée du texte a été soumise à la plénière. Les échanges ont été nourris, à la hauteur des enjeux de ce projet de loi considéré comme structurant pour l'année 2026.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Hery Ramiarison, s'est d'ailleurs félicité de cette intensité des discussions, estimant qu'il faut « encourager ce genre de débat sur la loi de finances, vu l'importance de ce texte pour la Nation ». Au coeur des interventions des députés figurent la rationalisation des dépenses publiques et la priorisation de certains secteurs jugés stratégiques pour la Refondation, notamment l'énergie, les travaux publics, la santé et l'éducation. À noter que la plupart des budgets de fonctionnement des institutions et ministères enregistrent une baisse, à l'exception de ceux rattachés à ces secteurs prioritaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Limités

L'Assemblée nationale elle-même n'est pas épargnée par cet effort de sobriété : son budget est en recul d'environ 9 milliards d'ariary. Une baisse que les députés disent accepter, dans la mesure où les montants redéployés doivent financer des dépenses à impact direct sur la vie de la population. Le ministre Ramiarison a toutefois rappelé les contraintes fortes qui pèsent sur les finances publiques et limitent la capacité de l'État à doter pleinement les secteurs prioritaires. « Il faut reconnaître que nous sommes en difficulté en ce début. Mais nous devons commencer à optimiser et à améliorer petit à petit », a-t-il souligné. Les débats doivent reprendre ce jour, avant un vote très attendu sur le PLFI 2026.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.