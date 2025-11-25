Mali: Le pays et l'entreprise canadienne Barrick Gold mettent fin à leur conflit sur l'or

25 Novembre 2025
Radio France Internationale

Les autorités de transition au pouvoir au Mali et la compagnie aurifère canadienne Barrick Gold ont annoncé le 24 novembre 2025 la fin de leur différend de plusieurs mois, sur l'un des plus importants gisements aurifères au monde dont Bamako avait obtenu la mise sous administration provisoire en juin. Après deux ans de tensions, c'est la fin d'un feuilleton à rebondissements.

C'est la fin du conflit entre la junte malienne et la compagnie minière canadienne Barrick Gold, ont annoncé ce lundi les deux parties. Un accord a été trouvé sur plusieurs points en lien avec la plus grande mine d'or du Mali, le gisement de Loulo-Gounkoto, exploité par Barrick Gold.

Selon l'accord, toutes les charges contre Barrick Gold et ses employés sont abandonnées. La libération des quatre responsables maliens de la société détenus à Bamako depuis septembre 2024 est donc engagée.

Sur l'important complexe minier aurifère de Loulo-Gounkoto, « les opérations de contrôle seront restituées à Barrick ». La mine était sous administration provisoire depuis le mois de juin après une escalade de tensions inédites.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutes les clauses de l'accord ne sont pas connues

En contrepartie, Barrick s'engage à retirer sa demande d'arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends liés aux investissements (Cirdi), une organisation internationale faisant partie du groupe de la Banque mondiale basée à Washington.

Toutes les clauses de l'accord ne sont pas connues. Est-ce que Barrick Gold a dû payer plus que les 85 millions de dollars déjà versés à l'État malien ?

Pour les deux parties, il y avait urgence à conclure un accord, avec un manque à gagner trop important pour Barrick. Quant au Mali, il subit depuis trois mois un blocus imposé par des jihadistes du Jnim, ce qui paralyse l'économie, met à mal la production du minerai, alors que l'or contribue à hauteur d'un quart du budget du pays.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.