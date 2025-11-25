Madagascar: Arovy Université - Une année académique axée sur l'excellence

Arovy University a officiellement ouvert hier son Année Académique Solennelle 2025-2026, en partenariat avec l'Institut Confucius d'Antananarivo. De nombreuses autorités, enseignants, chercheurs et étudiants ont répondu présents à la cérémonie.

Filières rares

Déjà reconnue pour son dynamisme, l'Université Arovy accueille un nombre croissant de jeunes et propose des filières rares à Madagascar. Ces formations, conçues pour offrir des débouchés comparables à ceux de l'étranger, couvrent notamment les sciences paramédicales, l'informatique et le génie logiciel, les technologies biomédicales ou encore les énergies renouvelables.

Elles sont ouvertes à tous, sans discrimination. Au cours de son intervention, le Dr Lucien Faliniaina, vice-recteur de l'Université Arovy, a rappelé que « l'établissement se fixe des objectifs élevés afin de former des étudiants capables d'intégrer rapidement le marché du travail et de contribuer au développement du pays ». Il a souligné la volonté de l'université de maintenir un niveau d'exigence constant, tant sur le plan académique que sur celui des compétences pratiques.

Équipements modernes

Arovy University se distingue également par la qualité de ses infrastructures modernes, comparables à celles des universités internationales. Le campus dispose notamment d'un laboratoire de recherche et de simulation permettant d'appliquer immédiatement les connaissances théoriques. Les enseignants, tous spécialistes dans leurs domaines, bénéficient d'équipements modernes facilitant l'apprentissage et l'acquisition de compétences.

L'établissement multiplie par ailleurs les partenariats, notamment avec un consortium d'universités étrangères. Les étudiants en filière paramédicale trouvent souvent un emploi dès l'obtention de leur diplôme. Un hôpital communautaire est en construction sur le campus afin de renforcer la formation pratique et l'accès aux soins. Les frais de scolarité se veulent accessibles au plus grand nombre, sans compromettre la qualité.

Centaine d'étudiants

Arovy University privilégie la qualité à la quantité, avec un maximum de 15 étudiants par promotion, soit environ une centaine d'étudiants encadrés par une soixantaine d'enseignants. Le mandarin, le chinois, le japonais, l'anglais et le français font partie des langues enseignées afin d'élargir les perspectives professionnelles des étudiants. L'établissement réaffirme ainsi son ambition : former des citoyens responsables et compétents, capables de contribuer pleinement à l'essor du pays.