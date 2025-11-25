Madagascar: Université de Ningbo en Chine - Renforcement de la coopération académique avec Madagascar

Des étudiants malgaches bénéficient de bourses pour poursuivre des formations à l'université de Ningbo en Chine. Elle vient de renforcer son partenariat avec l'université de Toamasina.

L'université de Ningbo est une université d'enseignement et de recherche complète, dont la force globale se classe parmi les 100 meilleures universités de Chine et détient le statut prestigieux « Double First-Class ». Elle compte 12 disciplines, dont l'économie, le droit, l'éducation, la littérature, l'histoire, la science, l'ingénierie, l'agriculture, la médecine, la gestion, l'art et les disciplines transversales, ainsi que 23 collèges, 10 instituts de recherche directement affiliés à l'université et trois hôpitaux directement affiliés.

À l'issue de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue récemment, l'Université de Toamasina et l'Université de Ningbo renforcent leur partenariat stratégique. Elle compte plus de 30 000 étudiants, dont 3 000 internationaux.

Projections

Ces dernières années, plus de vingt étudiants méritants de l'Université de Toamasina ont bénéficié de bourses pour poursuivre des formations de Licence, Master ou Doctorat au sein de l'Université de Ningbo. Pour répondre à la demande croissante, un projet d'infrastructure sera prochainement lancé dont la construction d'une salle de classe équipée, l'aménagement de nouveaux espaces administratifs et l'augmentation de la capacité d'accueil des étudiants avec l'intégration des technologies éducatives modernes.