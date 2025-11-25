Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest. Ewo - Promesse d'électrification tenue

La ville d'Ewo, chef-lieu du département de la Cuvette-Ouest, est désormais connectée au réseau électrique national.

La mise en service du poste de desserte, le 25 novembre, par le président de la République Denis Sassou N'Guesso a été couplée à l'inauguration de la route départementale reliant Ewo à Boundji dans le département de la Cuvette sur 76 km.

Considéré comme l'un des départements les plus enclavés, la Cuvette-Ouest a bénéficié du programme gouvernemental de municipalisation accélérée en 2011 amorçant ainsi sa dotation en infrastructures de base.

À côté des voiries urbaines et de la modernisation des structures d'accueil des institutions préfectorales à Ewo, l'électricité et la route constituaient d'immenses défis pour les pouvoirs publics dans cette partie du pays.

S'agissant de la route Boundji-Ewo, les travaux confiés à la société Andrade Gutierrez s'étaient arrêtés en 2017 sur 60 km faute de financement. En 2022 à la suite de la résiliation du contrat avec Andrade, la société Stecol Corporation a pris la relève sur appel d'offres pour achever le restant du tronçon livré ce jour.

Pour l'essentiel, depuis 2011, la municipalisation accélérée a eu un effet d'entraînement sur l'activité de la population.

Le préfet Baron Frédéric Bozock a rappelé combien a été difficile la circulation des personnes et des biens dans le département il y a quelques années et combien la construction de la route Boundji-Ewo puis la connexion au réseau électrique national sont un grand soulagement pour la population. Il a souhaité l'extension de la connexion à l'ensemble de la Cuvette-Ouest et la poursuite de son désenclavement.

" Nos réseaux routier et électrique sont en construction continue " a déclaré pour sa part le ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Grands travaux, Jean-Jacques Bouya, satisfait de la mise en oeuvre par le gouvernement de son programme de dotation du pays en infrastructures structurantes.

" Elle est bien là la route Boundji-Ewo couplée à la connexion électrique", a-t-il souligné appelant à la pérennisation des infrastructures dont se dote le Congo depuis plusieurs années pour ne pas tomber dans un éternel recommencement.

Ainsi qu'on l'a observé dans les autres départements, la coupure du ruban symbolique par le président de la République a été précédée par un rituel des sages et notabilités de la Cuvette-Ouest.