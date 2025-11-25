Congo-Brazzaville: 21ème conférence générale de l'Onud - Le pays présent en Arabie Saoudite

La ville de Riyad, en Arabie Saoudite, abrite du 23 au 27 nombre, la 21ème conférence générale de l'Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel (Onudi). Le Congo y prend une part active avec une forte délégation conduite par le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

La 21ème conférence générale de l'Onudi se tient sur le thème : « Le pouvoir de l'investissement et des partenariats pour accélérer la réalisation des ODD ». Les assises réunissent les pays membres de l'Onudi, les institutions de développement, les investisseurs internationaux et les acteurs majeurs de la transformation industrielle.

Mandaté par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé profitera de l'occasion pour mener des négociations et acter les documents juridiques afférents à la rencontre.

Lors des panels thématiques qui seront développés par des experts, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes présentera à l'assemblée la vision industrielle du Congo, les priorités nationales en matière d'industrialisation, les projets structurants en cours d'exécution dans le pays ainsi que les opportunités d'investissements qu'offre le Congo.

Elle traduit la volonté du gouvernement de renforcer la coopération avec l'Onudi, d'accélérer la transformation industrielle nationale et de mobiliser davantage de partenaires en faveur du développement du secteur privé afin de booster ledit secteur.