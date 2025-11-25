Afrique: Cyclisme - Championnat d'Afrique - Houlder Mohamed victime d'une chute

25 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Déjà disqualifié lors du contre-la-montre individuel pour un vélo jugé non conforme, le cycliste malgache Houlder Mohamed a ensuite été contraint à l'abandon dans la course sur route du Championnat d'Afrique au Kenya. Une chute au sixième tour l'a empêché de terminer l'épreuve.

Le coureur malgache Houlder Mohamed a été contraint à l'abandon lors du Championnat d'Afrique de cyclisme au Kenya, à l'occasion de la deuxième épreuve, la course sur route disputée dimanche. Il a chuté au 6e tour d'un circuit comprenant dix boucles. Alors qu'il avait déjà parcouru près de 75 km, son pneu a éclaté, le laissant sans assistance technique ni secours immédiat.

Selon ses explications, l'accident est survenu dans une portion en montée, au moment où les coureurs commençaient à entrer dans le vif du sujet. « J'ai essayé de me relever, mais avec le pneu crevé, il n'y avait plus rien à faire », confie-t-il.

Au-delà de l'incident, Mohamed pointe du doigt le manque criant d'encadrement auquel sont confrontés les cyclistes malgaches lors des compétitions internationales. « Je me retrouve à la fois coureur, coach, mécanicien et responsable de la logistique. Même pour le ravitaillement, il n'y a personne. Si une panne survient, comme ce qui m'est arrivé, on est livré à soi-même », déplore-t-il.

Contrairement aux autres nations africaines, qui envoient des équipes complètes avec un staff technique et médical, Madagascar peine à assurer un accompagnement adéquat à ses athlètes. Après plusieurs mois de préparation et de sacrifices, le cycliste n'a pas pu défendre pleinement ses chances. « C'est triste, car on s'est préparés sérieusement, mais sans un encadrement solide, il est impossible d'obtenir des résultats », conclut-il.

L'accident n'a pas seulement mis fin à sa course : Mohamed souffre également de blessures physiques, notamment une cheville touchée, des coups à la jambe gauche et une douleur persistante. Pour rappel, lors de la première épreuve, le contre-la-montre individuel, il avait déjà été disqualifié en raison d'un vélo jugé non conforme, n'ayant pu récupérer à temps l'autre machine restée à son hôtel.

