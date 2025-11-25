Congo-Kinshasa: Basket sur fauteuil - La 3e Coupe du Congo démarre le 28 novembre

La troisième édition de la Coupe du Congo de basketball sur fauteuil se tiendra du 28 novembre au 3 décembre 2025 au gymnase de la Police nationale congolaise à Kinshasa.

L'information a été confirmée ce lundi 24 novembre lors d'une conférence de presse du président de la Fédération de cette discipline sportive, Gégé Kizubanata.

Les organisateurs indiquent que la compétition se distingue par deux innovations majeures : un format mixte réunissant clubs masculins et féminins, ainsi qu'une double formule de jeu, avec des équipes composées soit de 5 joueurs, soit de 3 athlètes.

L'enjeu principal cette année est de promouvoir l'inclusivité, de renforcer la participation féminine et d'offrir une meilleure visibilité aux athlètes congolais en situation de handicap.

Selon la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, la FECOBAF, cette troisième édition connaîtra la participation de plusieurs équipes issues des provinces de la Tshopo, du Haut-Katanga, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, ainsi que de la ville de Kinshasa.