Congo-Kinshasa: Progression du M23 à Shabunda - Les villages Kimbili et Nyalubemba occupés

Les rebelles de l'AFC-M23 ont étendu leur progression dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu en occupant les villages Kimbili et Nyalubemba à la suite d'une offensive menée le 20 novembre contre les positions avancées des Forces armées de la RDC (FARDC) et des combattants Wazalendo, rapportent des sources concordantes.

Cette prise s'ajoute à celle du village Maimingi conquis le 16 novembre, marquant la première incursion de la rébellion dans ce territoire jusque-là exempt de sa présence.

Ces villages occupés sont situés dans le groupement Bamuguba Sud, en chefferie de Bakisi. La progression des rebelles a provoqué le déplacement d'environ 1769 ménages vers le nord, en direction de Isezya, Lutika, Kiluma, Mitala et Kigulube, tandis que certains habitants se réfugient dans la brousse.

A l'issue des affrontements entre les belligérants, le centre de santé de Nyalubemba à Kimbili est débordé par les blessés civils et militaires, selon la société civile locale.

Le territoire de Shabunda est stratégique du fait de son immensité et ses riches ressources minières et forestières, ce qui accentue les tensions sécuritaires.

Depuis le début de l'année 2025, les rebelles de l'AFC-M23 occupent la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu.

Dès lors, ils ont toujours mené des attaques pour étendre leur présence dans cette province.