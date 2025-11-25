Congo-Kinshasa: La date butoir pour le paiement des IBP fixée à ce mardi 25 novembre

Les grandes et moyennes entreprises sont appelées à payer, ce mardi 25 novembre, le troisième acompte provisionnel de l'Impôt sur les bénéfices et profits (IBP) pour l'exercice fiscal 2026.

Intervenant sur Radio Okapi, Pierre Kabeya, chargé d'études à la division communication et documentation de la Direction générale des impôts (DGI), a expliqué que le non-paiement de cet impôt expose les entreprises à des pénalités :

« Le non-paiement de cet acompte expose le contribuable à une amende fiscale équivalente à 50 % de l'acompte non payé ».

Ce troisième acompte correspond à 20 % de l'impôt déclaré à l'échéance du 30 avril 2025, augmenté des suppléments éventuellement notifiés par l'Administration des Impôts ou, en l'absence de déclaration, de l'impôt reconstitué d'office.

En RDC, certaines entreprises peinent à respecter cette échéance et s'exposent ainsi à des sanctions. D'autres, en revanche, cherchent à présenter des états financiers non conformes, ce qui constitue un manque à gagner pour le Trésor public.