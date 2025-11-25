Afrique: Pétanque - Championnat d'Afrique - Madagascar en quarts de final du tir de précision

Le Championnat d'Afrique de pétanque masculin, qui se déroule jusqu'au 28 novembre dans la capitale mauritanienne, entre dans le vif du sujet avec les premières épreuves qualificatives.

La compétition a démarré sur les chapeaux de roues avec l'épreuve de tir de précision, où « Mamy Ronaldinho » était le fer de lance malgache. Engagé en premier, le tireur malgache a connu un faux départ en phase qualificative, ne parvenant qu'à 32 points, un score insuffisant pour une qualification directe. Mais le natif d'Ampitatafika n'a rien lâché : lors du repêchage, il a sorti le grand jeu pour signer un impressionnant 43 points, décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale.

Ce mardi, il affrontera l'Algérien Samir Boutarfa dans un duel qui s'annonce serré. Les demi-finales et la finale de cette épreuve sont également au programme de la journée, promettant des spectacles intenses sous le ciel mauritanien.Baloty, lui, a tremblé en tête-à-tête : défaite 10-11 contre les Comores au premier tour, puis victoire contre le Kenya pour se relancer. En doublette, Salohy et Mamy Ronaldinho n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires kenyans (13-4) au premier tour et passent sans encombre. La triplette complète (Baloty, Mamy, Salohy, Fakr), arme principale des Malgaches, entrera en piste mercredi.