Addis Ababa — L'initiative de développement vert de l'Éthiopie a été le principal moteur des recettes d'exportation historiques et record du pays provenant du café au cours de l'exercice budgétaire 2024/2025, a souligné le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Le gouvernement éthiopien a accordé une attention particulière et renouvelée au secteur du café, reconnaissant son importance cruciale pour l'économie nationale et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Cette priorité a été officialisée dans les stratégies nationales et a permis d'atteindre des recettes d'exportation record ces dernières années.

Le secteur connaît un essor considérable, avec des recettes d'exportation record de plus de 2,65 milliards de dollars américains grâce à l'exportation de 470 000 tonnes de café au cours du dernier exercice fiscal, grâce à diverses initiatives prises par le gouvernement.

Les progrès récents du secteur du café sont soutenus par les réformes gouvernementales, l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, les initiatives de plantation à grande échelle et l'accès à de nouveaux marchés internationaux.

S'exprimant lors de l'exposition nationale sur le café et de la cérémonie de remise des prix qui se sont tenues aujourd'hui à Addis-Abeba, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré que la voie de la croissance verte choisie par l'Éthiopie accordait la priorité à l'importance de l'eau, des sols et des écosystèmes, entre autres.

Citant les progrès historiques réalisés par le pays dans le cadre de son initiative en faveur d'un héritage vert, il a déclaré que la voie du développement vert avait joué un rôle déterminant dans la croissance du secteur du café, soulignant l'augmentation des recettes d'exportation et de la productivité.

Le vice-Premier ministre a également attribué le rôle des efforts de réforme entrepris par le gouvernement, félicitant toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur du café pour le succès historique du secteur.

L'amélioration de la qualité et de la productivité figure parmi les prochaines priorités énoncées par le vice-Premier ministre, alors que le pays prévoit de générer 3 milliards de dollars américains en exportant plus de 600 000 tonnes de café.

À cette occasion, le ministre du Commerce et des Régions, Kassahun Gofe, a pour sa part salué le rôle immense des agriculteurs éthiopiens pour leur précieuse contribution au secteur du café.

Soulignant le rôle important du secteur du café pour les recettes d'exportation et le soutien à l'économie nationale, il a déclaré que ce secteur était également la source de revenus de plus de 25 millions de citoyens.

L'expansion du marché, l'amélioration de la qualité et la promotion font partie des prochaines priorités, a-t-il déclaré, ajoutant que la ZLECA offre également d'énormes opportunités commerciales pour le secteur du café.

De même, le directeur général de l'Autorité éthiopienne du café et du thé, Adugna Debela, a salué l'engagement sans faille du gouvernement en faveur du succès historique du secteur du café.

Affirmant que l'identification et la résolution des défis dans le secteur du café ont joué un rôle important, il a déclaré que les efforts entrepris dans la chaîne de valeur du café ont également joué un rôle significatif dans les progrès du secteur.

Le café éthiopien est profondément intégré à la résilience et au développement grâce à des systèmes agroforestiers durables qui soutiennent la biodiversité, l'adaptation au climat et les moyens de subsistance des communautés, tandis que des initiatives telles que les projets de reboisement et l'amélioration des fourneaux permettent de lutter contre la déforestation et d'améliorer la vie quotidienne.

Parmi les facteurs clés figurent également l'initiative Green Legacy, la rationalisation du commerce direct entre les agriculteurs et les exportateurs, le respect des normes de durabilité et de qualité telles que celles prévues par le règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR), et une stratégie nationale visant à élargir la portée du marché.