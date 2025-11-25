Madagascar: Exposition Kabarim-behivavy - Les voix féminines de l'Océan Indien en lumière

25 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

L'Alliance française d'Antananarivo (AFT) accueille jusqu'au 29 novembre 2025 l'exposition-performance Kabarim-behivavy. 

Il s'agit du fruit de la première résidence artistique de l'AFT. Porté par le collectif « Au chant des sirènes », lauréat de la Bourse à la création 2025, le projet rassemble quatre artistes : la plasticienne réunionnaise Magalie Grondin, la chanteuse et multi-instrumentiste malgache Fara, la danseuse-chorégraphe Chacha, et la réalisatrice Kuro Mi. Après trois mois de résidence et de collaborations avec des artistes féminines locales, elles proposent une oeuvre pluridisciplinaire mêlant arts plastiques, danse et musique.

KABARIM-BEHIVAVY explore le corps féminin comme espace de résistance, de soin et de réconciliation avec la nature. Entre chants rituels, gestes ancestraux et récits spirituels, le projet interroge mémoire postcoloniale, croyances animistes et savoirs féminins, tout en tissant un voyage poétique reliant Madagascar, La Réunion, les Comores, les Seychelles et le Mozambique.

Cette création immersive, mêlant performances vivantes et installations plastiques, met en lumière la diversité des voix féminines de l'océan Indien. L'Alliance française invite le public à découvrir ce travail engagé dès le vernissage qui se tiendra ce soir à partir de 18 heures.

