Afrique: Badara fixe une urgence à l'équipe du Sénégal - Fixer une doublure au poste de latéral et définir une hiérarchie en attaque

A moins d'un mois de la CAN, le Sénégal aura besoin d'avoir plus de certitudes sur la défense et dans le secteur de l'attaque. Selon Badara Sarr, il y a des choses à rectifier dans ces deux secteurs importants du dispositif du sélectionneur Pape Thiaw. Il s'agit notamment de fixer la doublure aussi bien au poste de latéral droit et en attaque de définir une hiérarchie parmi un quatuor d'attaquants.

Après la trêve internationale et les deux duel face au Brésil et le kenya, le Sénégal engage la dernière ligne en direction de la CAN au Maroc. Dans cette dernière phase de préparation, le Sénégal aura besoin de plus de certitudes dans son groupe. Dans les derniers réglages, l'entraîneur et consultant à la Rts, Badara Sarr, releve des choses à rectifier avant la CAN et notamment le poste de latéral droit qui, a été longtemps été un chantier ouvert aussi bien sous l'ère Aliou Cissé qu'ave Pape Thiaw.

Après le retrait de Youssouph Sabaly, Krépin Diatta s'est imposé jusque la comme le profil idéal au poste. Mais il urge pour le sélectionneur de trouver la doublure en cas d'absence ou d'indisponibilité du joueur de Monaco. Dans ce secteur, le piston Ilaye Camara d'Anderlecht et Antoine Mendy s'offrent pour l'heure comme les solutions qui s'offrent à Pape Thiaw.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

" Le poste de latéral droit, on l'a vu lors de la dernière fenêtre internationale. Krépin Diatta est un joueur très important dans le dispositif et il faut trouver sa doublure qui peut faire le point. Krépin n'était pas là . On a utilisé Antoine Mendy contre le Brésil mais il a laissé des doutes sur ses possibilités d'être une doublure sur qui on pourrait compter. Il y a Ilay Camara mais on ne peut pas le jauger sur le seul match qu'il a joué contre le Kenya", a-t-il souligné.

Le technicien sénégalais estime que la sélection doit également se fixer sur le poste d'avant-centre où le Sénégal n' en est pas moins loti avec un quartuor de joueurs qui continuent de livrer d'intéressantes prestations en club. On citer Boulaye Dia (Lazio), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Habib Diallo( FC Metz), Cherif Ndiaye (Samsunspor).

" Pour les avant-centres de pointe, il va falloir se fixer sur un avant-centre de pointe et avoir des doublures puisque nous avons Habib Diallo, Nicolas Jackson et Boulaye Dia. Il faut que la hiérarchie soit plus définie pour nous permettre de voir sur quel joueur on pourra compter. Le Sénégal n'est pas une équipe qui peut jouer sans avant-centre" indique t-il

Selon lui, Pape Thiaw aura un autre défi qui consiste à trouver la bonne formule pour son secteur offensif . Sur le système de jeu, il va falloir entre aussi définir deux à trois", confie-t-il.