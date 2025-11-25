Sénégal: Saint-Louis/Riz local - Une centrale biomasse pour réduire la dépendance énergétique

Afin de répondre aux défis énergétiques qui limitent la compétitivité du riz local, une centrale de production d'électricité renouvelable a été mise en service à Thilène, dans le département de Dagana, à proximité de la commune de Ross Béthio, sur le site de la PME DB Foods. Cette installation repose sur la valorisation de la balle de riz, résidu issu du décorticage, et constitue une innovation majeure en matière de bioénergie, ouvrant la voie à une autonomie énergétique durable pour les rizeries du Nord. Une présentation de l'équipement a été organisée hier, lundi 24 novembre, afin de permettre aux participants de découvrir la technologie, d'échanger avec les bénéficiaires et les partenaires du projet BioStar sur les bénéfices économiques, environnementaux et énergétiques des bioénergies appliquées aux unités de transformation du riz.

Financé par l'Union européenne et l'Agence française de Développement (AFD), le projet BioStar vise à promouvoir le développement des bioénergies au profit des PME agroalimentaires d'Afrique de l'Ouest. Confrontées à des difficultés récurrentes d'approvisionnement énergétique, ces entreprises peuvent renforcer leur autonomie grâce à la valorisation des résidus issus des chaînes de transformation. « Le projet mobilise diverses technologies permettant de produire chaleur, électricité ou vapeur à partir de résidus de filières telles que le riz, l'arachide, l'anacarde, la mangue ou le karité. L'un des exemples est l'installation d'une technologie de gazéification importée du Cambodge, destinée à produire de l'électricité à partir des balles de riz. Cette approche réduit les émissions de gaz à effet de serre et génère du biochar, améliorant la qualité des sols », a expliqué Joël Blin, chimiste, chercheur au CIRAD et coordonnateur du projet BioStar.

Il a rappelé que les PME peinent souvent à sécuriser leur approvisionnement énergétique, en raison notamment des délestages. Pour y remédier, différents dispositifs technologiques sont déployés. « Nous travaillons avec une vingtaine de PME pilotes, également partenaires du projet. L'objectif est de démontrer l'efficacité de ces solutions sur le terrain. Selon les filières et les besoins des unités, soit nous développons des technologies fabriquées localement avec des équipementiers nationaux, soit nous acquérons des solutions commerciales que nous adaptons et installons sur place. C'est le cas ici, au niveau de la PME DB Foods, spécialisée dans le décorticage du riz. Une technologie de gazéification permettant de produire de l'électricité à partir de la balle de riz y a été installée », a indiqué M. Blin.

Cette centrale, opérationnelle depuis décembre 2024, permet en effet de produire de l'électricité à partir d'un résidu agricole. « Il s'agit de substituer une électricité issue du réseau de Senelec, produite majoritairement par des centrales thermiques, par une électricité issue de la biomasse, considérée comme neutre en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Le procédé de gazéification génère en outre un sous-produit, le biochar, un charbon améliorant la structure des sols, leur capacité de rétention d'eau et la croissance des plantes », a-t-il précisé.

L'unité de transformation de DB Foods, installée en 2019, entend tirer pleinement parti de cette innovation. Selon son directeur général, Momar Bâ, cette centrale représente une avancée majeure pour réduire la facture énergétique de l'usine et, à terme, injecter de l'électricité excédentaire dans le réseau de Senelec. « Cette centrale biomasse développe une puissance nette de 85 kW, permettant de couvrir les besoins électriques d'une ligne de transformation de riz paddy d'une capacité de deux tonnes par heure », a-t-il affirmé lors de la cérémonie de réception de l'infrastructure.