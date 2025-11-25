Sénégal: Deux semaines après son tera-meeting - Le PM Sonko retourne à l'hémicycle

Le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés le 28 novembre prochain. Le Bureau de l'Assemblée nationale a précisé dans un communiqué rendu public hier, lundi 24 novembre que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 104 du Règlement intérieur.

Le Premier ministre Ousmane Sonko reprend la parole. Trois semaines après son téra-meeting du 8 novembre, qui avait attiré une forte affluence au parking du stade Léopold-Sédar-Senghor, il revient devant les Sénégalais. Le chef du gouvernement, également leader du Pastef, est attendu le 28 novembre, à l'Assemblée nationale, à 9 heures pour une nouvelle prise de parole.

Cette fois-ci, c'est devant l'Assemblée nationale, largement dominée par la coalition Pastef dont il était la tête de liste lors des premières législatives anticipées de l'histoire politique du Sénégal, tenues le 17 novembre 2024 que le Premier ministre s'exprimera. Dans un communiqué publié hier, lundi 24 novembre, le Bureau de l'Assemblée nationale a indiqué que cette séance s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 104 du Règlement intérieur.

En effet, le dernier alinéa dudit article 104, dans sa version mise à jour et co-proposée par Mohamed Ayib Salim Daffé, président du Groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes ; Aïssata Tall, présidente du Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal ; et Tafsir Thioye, représentant des députés non-inscrits, et adoptée le 27 juin dernier, dispose que « pendant la session ordinaire unique, (...) un jour, au moins, par trimestre est réservé aux questions d'actualité au Gouvernement ». Le chef du gouvernement, qui avait annoncé un « après 8 novembre » lors de son téra-meeting, devrait être interpellé par les députés lors de cette deuxième séance de questions d'actualité de l'année 2025, aussi bien sur l'évolution de la conjoncture

Il convient de noter que cette troisième séance d'actualité du chef du Premier ministre, Ousmane Sonko, depuis sa nomination en avril 2024 à la Primature avec l'ensemble des membres de son Gouvernement devant l'Assemblée nationale intervient dans un contexte très particulier, notamment après la révélation de nouvelles charges financières héritées de l'ancien régime du président Macky Sall, mais aussi de profondes divergences politiques au sein de l'exécutif entre le président de la République et le Premier ministre.

Le chef du gouvernement qui avait annoncé un « après 8 novembre » lors de son téra-meeting, devrait être certainement interpellé par les parlementaires lors de cette deuxième séance de questions d'actualité de l'année 2025, aussi bien sur la situation économique que sur les tensions politiques qui traversent actuellement l'exécutif.