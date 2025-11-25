Madagascar: Festival Zaka tsara - Une troisième édition auréolée de succès

Les habitants se sont régalés pendant plus d'une semaine. La première festivité évangélique a pris de l'amplitude cette année. Orientation scolaire, atelier d'art oratoire, café citoyen, carnaval, concours de danse, comédie musicale, tout cela a animé la ville du Varatraza.

Didier, Norah et Finaritra ont été les pierres angulaires du projet. « L'objectif est de rehausser le talent, donner des solutions aux problèmes cruciaux surtout à la jeunesse d'Antsiranana. Adolescents et adultes se sont entraidés. Nous pouvons dire que la troisième édition était une réussite » ont-ils confié. À part les activités précitées, des stands illustrant les produits du terroir et artisanaux ont été installés devant l'Hôtel de ville. Lanto Océa Randrianarivony et sa soeur s'en réjouissent car lors de cette première participation, leurs articles ont été appréciés par les visiteurs. « Il nous faudrait davantage d'événement de ce genre à Diego. Nous n'avons pas cru que les gens aimeraient nos créations », a dit Océa en éprouvant sa joie.

Festival Zaka Tsara a été clôturé le dimanche 23 novembre dernier par un grand spectacle des collectifs à vocation évangélique comme Mbolatsara. Ensuite, la finale de la compétition Gasy ka tsara mitsinjaka et la remise des prix pour les trois premiers à savoir Jeune ambassadeur du Christ à la première place, alors que TMK » Tanora Midera an'i Kristy » et le Groupe SMITH occupent respectivement la deuxième et la troisième marche du podium.

En effet, au contraire des entrepreneurs culturels ayant annulé des organisations suite au contexte actuel, les initiateurs de cet événement festif ont cru au Seigneur qui est leur berger, la population d'Antsiranana et leur potentialité. Ce qui démontre une volonté déterminée. La passion est le moteur de l'ambition disait un adage. Armés de courage, ils ont pu parvenir à leur but.

En définitive, la troisième édition du Festival Zaka Tsara a été auréolée de succès. Les organisateurs veulent mettre la barre plus haut l'année prochaine.