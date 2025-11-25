Madagascar: Forage - L'eau a enfin jailli à l'Université d'Antsiranana

25 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

La foreuse de China Geo-engineering corporation Madagascar est installée à l'Université d'Antsiranana depuis quatre jours. Hier, lundi 24 novembre, le vice-président de l'Université le professeur Lewis Botouhely, les responsables ainsi que le staff sont descendus sur place pour constater le déroulement des travaux.

« Nous remercions le gouvernement qui a été le fer de lance de ce projet. Nous adressons notre sincère reconnaissance à l'entreprise car l'eau, c'est la vie. Pour finir, je m'adresse aux étudiants. Prenons soin de cette infrastructure », s'est exprimé Pr Botouhely.

Le problème d'eau est résolu dans le campus. Les étudiants ont également salué l'initiative de l'État. « Ceci est un grand pas. Nous sommes ravis. Toutefois, il reste des choses à faire comme la clôture de l'enceinte de l'université et l'amélioration du campus », a avancé Kelly Philippe, 4ème année en Polytechnique.

Les dirigeants de la Refondation de la République de Madagascar se sont efforcés de résoudre dans les plus brefs délais les difficultés des jeunes universitaires, en l'occurrence ceux de Diego-Suarez. Faut-il rappeler que les habitants de cette localité ont vaillamment manifesté à cause des coupures d'eau et du délestage. Cette action des intendants ravive l'espoir de la ville du Pain de Sucre.

