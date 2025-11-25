Madagascar: Dr Briand Tsimitamby - Trois brillantes années à l'IST Antsiranana

Le directeur général de l'Institut Supérieur de Technologie Antsiranana a tenu un point de presse dans son bureau le jeudi 20 novembre dernier. Ayant terminé son mandat, le premier responsable de l'établissement d'enseignement supérieur a dressé un bilan.

Pendant les trois années à la tête du plus grand institut de la ville du Varatraza, Briand Tsimitamby a concrétisé les projets que lui et son équipe ont minutieusement élaborés. L'IST de Diego a évolué de manière exponentielle sur tous les plans. Dans le domaine pédagogique, outre les infrastructures édifiées comme les deux laboratoires, les appareils sophistiqués tels que les ordinateurs portables, caméras de surveillance, vidéoprojecteurs, écrans géants, oscilloscopes, acquis par achat et par le biais de divers partenariats, des parcours et des mentions ont été créés.

« Nous avons pris cette initiative suite aux enquêtes effectuées, aux requêtes présentées par la société civile, et les autorités locales à travers les ateliers, ainsi que l'identification des besoins des régions DIANA et SAVA », a expliqué le directeur général. En effet, le tourisme et l'hôtellerie, l'économie bleue, la géologie, l'agronomie figurent désormais dans le programme de l'Institut. L'ouverture de ces formations répond à l'attente des apprentis. Par ailleurs, la collaboration avec des centres d'enseignement étrangers a porté ses fruits car « 12 étudiants ont bénéficié d'une bourse d'étude mobilité internationale dont 4 de niveau licence, 2 de niveau Master en 2024 et 6 de niveau licence en 2025 ».

Le premier mandat de Dr Tsimitamby a été marqué par la réduction du coût du loyer et de l'électricité. Pour mener à bien les activités pédagogiques, l'IST d'Antsiranana est contraint de louer des locaux en dehors de l'enceinte, en l'occurrence à la Secren, l'AKZ-FJKM, la FLM, la Maison des jeunes, et le CRINFP. À présent, le problème est résolu grâce aux travaux entrepris par la direction. « Avant 2023, le loyer annuel s'élevait à plus de 50 000 000 MGA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Actuellement, il est aux alentours de 15 000 000 MGA. Soit une réduction de plus de 70%. En seulement deux années d'exercice, l'actuelle administration a pu réhabiliter 25 salles de classe dans l'enceinte de l'IST-D, ce qui a permis de rapatrier l'ensemble de l'enseignement au sein de l'enceinte de l'IST-D, Si ce dernier était éparpillé sur sept sites à travers la ville d'Antsiranana avant 2022. Pour les charges d'électricité, un effort significatif mérite d'être souligné. Avant 2022, la charge annuelle d'électricité avoisinait les 30 000 000 MGA. Grâce à une étude et une analyse de consommation et une révision du plan tarifaire, l'actuelle administration a pu réduire cette charge fixe aux alentours de 10 000 000 MGA, soit une réduction d'environ 60% », peut-on lire dans le compte-rendu.

En somme, L'ensemble de ces actions qui a été mise en exécution requiert la coordination de moyens. Entre 2023 et 2025, plus de 80% du projet ont été réalisés. Sans vouloir encenser, l'institut supérieur de technologie d'Antsiranana a pris son envol sous la direction de Briand Tsimitamby. Le maître de conférence a déployé les trésors de patience, et a su garder une attitude flegmatique face à la véhémence des conspueurs. Naturellement, il n'a pas manqué de remercier son équipe en considération de son engagement. En réalité, l'équipe a fait preuve d'abnégation en mettant en oeuvre les moyens propres à obtenir des résultats positifs. En revanche, des perspectives sont à portée du regard. L'autonomisation financière progressive, l' indépendance énergétique, la digitalisation de l'administration, la réhabilitation des infrastructures seront les prochaines étapes.