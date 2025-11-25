Sénégal: Certification des semences - Un laboratoire de contrôle qualité inauguré

Dans le cadre de la politique du contrôle qualité des semences, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a procédé, hier, lundi 24 novembre, à l'inauguration du laboratoire de contrôle de la Division des Semences.

La rénovation de ce laboratoire, qui constitue un outil de contrôle qualité des semences, entre en droite ligne avec le projet de développement de la chaîne de valeur riz. Différentes spéculations peuvent être étudiées dans ce laboratoire, telles que le maïs, l'arachide, le mil et le riz. Dans le cadre de ce projet, 156 millions de FCfa ont été financés, dispatchés entre la réhabilitation du laboratoire, la construction d'un centre d'accueil et d'un centre de formation.

Ce programme est cofinancé par l'État du Sénégal et la Banque islamique de Développement. Selon le coordonnateur du projet, Waly Diouf, à côté du travail que fait l'Isra, il faut un laboratoire capable de contrôler tout ce travail pour être certain que les semences fournies aux producteurs sont de bonne qualité.

« C'est ce qui a motivé la rénovation de ce laboratoire pour en faire un outil moderne. Ainsi, les techniciens qui y travaillent ont à leur disposition tous les outils nécessaires pour fournir un travail de haute facture. Nous allons aussi renforcer les équipements pour étendre le champ d'action du laboratoire et ainsi nous doter de toutes les capacités pour faire des semences de qualité ; ce qui influerait fortement sur les rendements », a-t-il indiqué.

Le laboratoire est divisé en trois compartiments et équipé de matériels flambant neufs. Il est composé d'une salle de teneur en eau, d'une salle de mise en germination et d'une salle de lecture de germination. Christine Diouf, économiste rurale à la Direction de l'Agriculture, a fait savoir que le labo vient en appoint pour matérialiser l'ambition de l'État dans sa politique de souveraineté alimentaire.