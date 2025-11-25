Sénégal: De retour de blessure avec Monaco - Lamine Camara et Krépin Diatta rassurent

En attendant l'évolution des blessures d'Habib Diarra et d'Assane Diao, l'équipe nationale du Sénégal enregistre deux bonnes nouvelles. Lamine Camara et Krépin Diatta, de retour de blessure, ont disputé la dernière rencontre de Monaco face à Rennes.

Très bonne nouvelle pour l'équipe nationale du Sénégal. Lamine Camara est de nouveau disponible. Le milieu de terrain sénégalais était éloigné des pelouses depuis septembre dernier. Cela fait donc deux mois que le joueur formé à Génération Foot n'a plus touché le ballon dans une rencontre officielle.

Touché lors d'une séance d'entraînement à Monaco, Lamine Camara, qui souffrait d'une entorse à la cheville gauche, a raté plusieurs rencontres. Absent entre le 26 septembre et le 17 novembre, c'est-à-dire 53 jours, il a raté 10 rencontres avec Monaco, en Ligue 1 française comme en Champions League. Avec l'équipe nationale du Sénégal, Lamine Camara était indisponible lors des succès sur le Soudan du Sud (5-0) et la Mauritanie (4-0), en octobre dernier, dans des rencontres comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026.

L'enfant de Diouloulou était aussi absent face au Brésil (0-2) et le Kenya (8-0), en matches amicaux. Mais, au moment où son cas, ainsi que ceux d'Habib Diarra et d'Assane Diao commençaient à inquiéter, en vue de la participation à la prochaine Can au Maroc, l'infirmerie de Monaco a donné de bonnes nouvelles. Lamine Camara a renoué avec les entraînements en compagnie de ses coéquipiers.

Krépin de nouveau apte Samedi, il était même dans le groupe de Monaco qui affrontait Rennes en déplacement. Mieux, le joueur formé à Génération Foot est entré en jeu à la 70e minute à la place d'Akliouche. Cela n'a pas suffi pour éviter aux monégasques une lourde défaite (1-4), mais Lamine Camara a disputé le reste de la rencontre sans ressentir de gêne. Son retour à la compétition, à quelques semaines de la publication de la liste des joueurs sélectionnés pour la Can, est une excellente nouvelle pour Pape Thiaw. Lamine Camara, qui est dans la « Tanière » depuis 2023, après le sacre avec le Sénégal au Chan en Algérie, s'est imposé dans l'entrejeu des « Lions ».

Avec Aliou Cissé comme Pape Thiaw, le jeune joueur de 21 ans a fait ses preuves. Son absence ainsi que celle d'Habib Diarra s'est récemment fait sentir contre le Brésil. L'autre bonne nouvelle pour le Sénégal vient aussi de Monaco. «Krépin est de nouveau apte, même s'il est contraint de porter un masque, car on parle d'une fracture, donc il faut qu'il soit protégé », annonçait Sébastien Pocognoli, vendredi dernier, la veille du match face à Rennes.

Blessé à l'oeil en début novembre, Krépin Diatta a raté 15 jours de compétitions et 2 matches avec Monaco. Il n'était pas aussi présent contre le Brésil (0-2) et le Kenya (8-0). Son absence s'était notamment fait sentir face à la « Seleção » avec un côté droit sevré de son apport offensif. Titulaire à Rennes, Krépin Diatta a cédé sa place à la 70e minute. Il a encore quelques matches à disputer pour retrouver la grande forme avant de rallier le regroupement de l'équipe nationale et participer à la Can.