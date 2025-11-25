Gabon: 'Lutter contre les violences faites aux femmes n'est pas seulement une exigence morale - C'est une responsabilité collective'

À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, qui se déroulent du 25 novembre au 10 décembre 2025, en tant que femme et femme de médias, je tiens à rendre un hommage solennel à toutes celles qui ont perdu la vie, victimes de féminicides. Leur disparition tragique nous rappelle, avec gravité, que la violence fondée sur le genre demeure l'un des défis majeurs de notre époque.

Cette campagne internationale, qui s'ouvre chaque année lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et s'achève le 10 décembre, Journée des droits de l'homme, constitue un moment essentiel de mobilisation mondiale. Elle vise à renforcer la prise de conscience, à encourager les actions concrètes et soutenir les initiatives dédiées à la prévention et à l'éradication de toutes les formes de violence sexiste.

Le thème retenu cette année, axé sur la violence numérique et les féminicides, met en lumière des réalités préoccupantes qui exigent une réponse coordonnée et déterminée. Les violences en ligne, tout comme celles commises dans la sphère privée, ont des conséquences dramatiques et nécessitent un engagement collectif pour protéger les femmes et les filles, dénoncer les abus et promouvoir des environnements sûrs.

Dans ce contexte, j'encourage toutes les femmes victimes de violences à solliciter de l'aide dès les premiers signes et à ne jamais tolérer le moindre acte de brutalité. L'accompagnement, la protection et l'écoute doivent être garantis à chaque étape par les autorités compétentes. Il est de notre devoir collectif, en tant que médias, institutions, organisations et citoyens, de créer les conditions permettant aux victimes de se tourner vers des structures fiables, réactives et bienveillantes.

J'invite également l'ensemble des acteurs, institutions publiques, organisations de la société civile, médias, entreprises, communautés, à participer activement aux actions organisées durant ces 16 jours. Sensibilisation, formations, débats, diffusion de messages de prévention, initiatives culturelles ou artistiques : chaque contribution renforce notre capacité commune à combattre la violence de genre.

Lutter contre les violences faites aux femmes n'est pas seulement une exigence morale ; c'est une responsabilité collective, au coeur de la construction d'une société juste, équitable et respectueuse des droits humains.

« Accepter la violence, c'est creuser sa propre tombe. »