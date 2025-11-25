Madagascar: Centre immatriculateur Mahajanga - Reprise de la délivrance de cartes grises et de permis de conduire biométriques

La délivrance des cartes grises biométriques a été suspendue pendant six mois, depuis le 2 mai, à Mahajanga. De même, l'obtention du permis de conduire biométrique au niveau du Centre immatriculateur de Madagascar (CIM) a également cessé le 19 mai, en raison de problèmes de matériel nécessaire à leur fabrication.

Depuis le jeudi 20 novembre, le centre a repris la délivrance de ces documents aux mille bénéficiaires, dont cinq cents permis de conduire biométriques, au siège du CIM, 3e étage, au bloc administratif à Ampisikina.

« La délivrance d'attestations en guise de carte grise et de certificats provisoires en remplacement du permis de conduire n'est plus valable. Les rendez-vous quotidiens sont maintenus pour la remise de ces pièces. L'octroi des cinq cents cartes grises et autant de permis de conduire biométriques se déroule tous les après-midis depuis le 20 novembre, porte 202 pour les cartes grises et porte 306 pour les permis de conduire », explique le chef du Centre d'immatriculation, Solofo Randrianasolo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les documents nécessaires pour l'octroi de la carte grise biométrique doivent être déposés dans la matinée, porte 306, et porte 307 pour les permis de conduire. Plusieurs pièces sont exigées selon la demande du requérant : entre autres, la mutation des véhicules en cas de transfert de propriété, la demande d'immatriculation pour les nouveaux véhicules, la demande de duplicata en cas de perte, la transformation en cas de modification du moteur ou de la carrosserie. La carte violette doit être tamponnée au CIM, ainsi que l'attestation de non-gage ou de radiation de gage, et l'inscription de gage.

« La distribution des permis de conduire se déroule tous les après-midis à 15 heures. L'attestation provisoire ainsi que l'accusé de réception doivent être remis à la porte 306 pour impression avant la réception du permis de conduire », souligne Eulalie Josée Hadjmanuel, du Service protocole - Division permis de conduire, au bloc administratif d'Ampisikina.

La délivrance du permis de conduire nécessite la présentation de la photocopie de la carte d'identité nationale, du certificat de résidence, de quatre photos d'identité et du certificat médical. La présentation de la déclaration de perte en cas de perte, ou de l'ancien permis en cas d'usure, est obligatoire.